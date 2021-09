Mark Hoppus, de Blink-182, revela que está libre de cáncer

Mark Hoppus, cantante y bajista de la banda Blink-182, compartió con su seguidores de Instagram todo el proceso que ha vivido tras su diagnóstico de cáncer. Foto: Instagram.

“No tengo cáncer”, con esas conmovedoras palabras Mark Hoppus, cantante y bajista de Blink-182, compartió la buena noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

Junto al esperanzador mensaje, el roquero dijo que recibió el diagnóstico luego de visitar a su oncólogo y tras meses de quimioterapia.

“Acabo de ver a mi oncólogo y estoy libre de cáncer”, escribió Mark en la red.

“Gracias a Dios, al universo, a mis amigos, a mi familia y a todos quienes me enviaron su apoyo, consideración y amor”, añadió.

No obstante, Hoppus aseguró que debe permanecer en revisión por un tiempo. “Aún debo escanearme cada seis meses y me tomará hasta finales de año el poder volver a la normalidad, pero hoy es un día genial y me siento bendecido”, destacó el músico.

Los comentarios de felicitaciones no se hicieron esperar y sus seguidores inundaron la publicación con palabras de ánimo y alegría.

Además, algunos famosos se unieron a los buenos deseos y compartieron su felicidad. Por ejemplo, el actor Adam Devine (Pitch Perfect) le escribió: “¡Gracias Dios!, felicidades amigo. Es la mejor sensación en el mundo. Disfrútala”.

Otras reconocidas figuras como Pete Wentz, de Fall Out Boy, y Pierre Bouvier, de Simple Plan, también le manifestaron su beneplácito con la noticia. En total, la publicación acumula casi 400.000 me gusta y más de 50.000 comentarios.

El músico, de 49 años, fue diagnosticado con un linfoma en etapa cuatro en julio anterior. “Mi sangre está tratando de matarme”, dijo el músico durante una transmisión en vivo.

Por su parte, en agosto, Mark afirmó que había terminado su quinta ronda de quimioterapia y escribió en Twitter que estaba muy agradecido de ya no tener que recibir más tratamientos.

A inicios de setiembre, además, compartió una imagen en la que reveló que su cabello ya le estaba volviendo a crecer. El color de su nueva cabellera era blanco, con lo que bromeó que ahora se iba a parecer al galán de Hollywood, George Clooney.