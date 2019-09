–Como padre dejó la vara muy alta, lo que me dejó como hija es siempre ser mejor, dar lo mejor; me enseñó a hacer las cosas con amor, de verdad, estar presente en el aquí y en el ahora, pelear por lo que uno quiere. Son tantas cosas que parece que uno lo idealizara pero realmente fue una persona distinta al resto porque no paraba de enseñar y dedicó también su vida a ir aprendiendo, peleando con todo para llevar esa verdad que él tenía adelante de su música, de su creatividad, de no dejarse corromper, de no venderse; el legado es enorme.