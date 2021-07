Linkin Park cancela gira por lesión en la pierna de su vocalista

Nueva York

La banda de hard rock Linkin Park canceló casi un mes de presentaciones en Norteamérica después de que su vocalista Chester Bennington se lesionara la pierna.

La banda Linkin Park canceló su gira debido a una lesión de su vocalista. (Tomada de linkinpark.com)

La agrupación había comenzado la gira la semana pasada en Orlando, Florida, y tenía fechas previstas hasta el 14 de febrero, cuando realizarían un concierto por el Día de los Enamorados en Edmonton, Canadá.

"Realmente lamento que esta lesión me imposibilite continuar con esta gira. Los primeros dos conciertos fueron mágicos", dijo Bennington en un comunicado el martes anterior.

Linkin Park mantuvo sus fechas de verano, incluyendo una presentación en la apertura de la edición estadounidense del festival Rock in Rio. El grupo, que atrae grandes audiencias a sus conciertos, recorrió Europa el año pasado.

Linkin Park se formó a mediados de los años 90 entre amigos de una escuela secundaria de un suburbio de Los Ángeles y tenía cierto reconocimiento hasta que sacó en el año 2000 el exitoso disco Hybrid Theory, que ganó seguidores tanto del género alternativo como del hard rock.

La banda ha vendido desde entonces más de 68 millones de discos y ha mostrado ser abierta a experimentos, con la incorporación de elementos del rap y de la electrónica. No obstante, su más reciente producción, The Hunting Party, ha marcado el regreso a un sonido hard rock.

Linkin Park estaba en la carretera con Rise Against, la banda de punk de Chicago conocida por su ideología de izquierda y por su activismo en defensa de los animales, y con Of Mice and Men, un grupo de metal de California bautizado en honor a la novela de John Steinbeck.