– Creo que sí, me sentí mucho más entregado a tocar en vivo, eso lo sentí cuando “reviví”, si se le puede llamar así. Había algo muy claro en el disco: no queríamos hablar de esa vaina o hacer canción de cuando estaba enfermo; no era el tema para el mundo de este disco. No es que fuera un tabú, pero queríamos mantener el aura de celebración y algo más ligero, para una noche feliz. Es un tema muy pesado para tratar en un concierto.