“Por eso pienso que así como el Planchatón a sacado a muchos de situaciones difíciles, no solo sentimentales, la Reina también me ha salvado a mí. Me sacó de aquella situación y me hizo explorar facetas que yo no sabía que tenía, como por ejemplo ponerme enfrente de un montón de gente a interpretar canciones”, agregó con sentimiento.