Lady Gaga habla sobre su depresión: ‘Sentí que me moría’

Lady Gaga se puso seria cuando hace poco se le preguntó sobre su mayor aprendizaje sobre sí misma. En vez de dar una respuesta superficial, la cantante habló sobre la depresión que sintió y cómo repercutió en su vida después del lanzamiento de su tercer disco, Artpop, editado durante noviembre del 2021, un sentimiento similar al que había experimentado cuando se sintió traicionada por miembros de su círculo más íntimo.

“Me deprimí mucho al final de 2013″, dijo a la publicación Harper´s Bazaar. “Estaba exhausta, peleándome con la gente. No podía ni sentir mi propio corazón. Estaba enojada, cínica y sentía una profunda tristeza como un ancla que arrastraba hacia todos lados. No tenía ganas de pelearla más. No podía defenderme más ante cualquier otra persona que me mintiera”, agregó.

La cantante Lady Gaga afirmó que en el Año Nuevo 2022 decidió dejar todas sus frustraciones atrás. Foto: Archivo

Gaga dijo que la única forma que encontró para salir de la depresión fue enfrentándose a sí misma en Año Nuevo. Se miró al espejo y se advirtió que si no luchaba no iba a sobrevivir a este declive. “Realmente sentí que me moría”, declaró. “Me dije a mí misma que si quedaba una molécula debía encontrarla y multiplicarla. Hacerlo por mí. Por mi música. Por mis fans y mi familia.”

Sin embargo, la cantante no sintió que esa depresión estaba agotando sus talentos sino que solo le dificultaba encontrarlos. “Aprendí que mi tristeza nunca destruyó mis virtudes. Había que volver a esa grandeza, encontrar la pequeña luz que queda. Fui afortunada por hallar el pequeño centelleo restante.”

¿Entonces es feliz ahora? “Hoy, sí”, aseguró. Y anunció su potencial epitafio: “Esparció el amor con cada invención”.