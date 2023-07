La salud de Madonna en peligro: ¿su obsesión por competir con Taylor Swift le está pasando factura?

La salud de la icónica cantante Madonna ha sido tema de preocupación en los últimos días. A través de las redes sociales, se informó que fue hospitalizada de emergencia en una clínica de Nueva York debido a una grave infección bacteriana.

Sin embargo, fuentes cercanas a la “Reina del pop” aseguran que la verdadera razón detrás de su colapso estaría relacionada con la presión que enfrentaba para que su próxima gira alcanzara los niveles de éxito de otras artistas más jóvenes, como Taylor Swift.

Amigos de Madonna afirmaron al diario New York Post que la cantante se sometió a un esfuerzo físico extremo con la intención de competir con los deslumbrantes espectáculos de Taylor Swift y P!nk, quienes captaron la atención con shows de más de cuatro horas y acrobacias en el aire. Madonna, obsesionada con seguirles el ritmo, se sometió a ensayos agotadores que afectaron su salud.

“La cuenta regresiva estaba realmente en marcha. Madonna tenía todas sus fichas puestas en esta gira”, reveló una fuente anónima al medio. “Estaba trabajando horas extras y las personas a su alrededor le han estado recordando que ya no tiene 45 años, y mucho menos 25″, agregó.

Esta actitud alarmó a su equipo de trabajo, ya que temían que Madonna corriera la misma suerte que Michael Jackson, quien falleció poco antes de iniciar su gira This is it en el 2009. “Nadie lo diría en voz alta, pero había preocupaciones sobre otra situación como la de Michael Jackson, si ella no baja un poco la velocidad”, confesó una fuente cercana.

Además de la presión por igualar el éxito de cantantes más jóvenes, Madonna también enfrentó críticas constantes en redes sociales sobre su apariencia física y su edad, lo que aumentó su deseo de demostrar al público que sigue siendo Madonna.

¿Qué ocurrirá con la gira de Madonna? Copiado!

Ante las complicaciones de salud de la artista, su mánager reveló que el inicio de la gira y las fechas de los conciertos podrían posponerse, pues Madonna se encuentra en proceso de recuperación en su hogar. A pesar de ello, la cantante se mantiene enfocada en su The celebration tour y decidió no cancelar ni un solo concierto, a pesar de las sugerencias de su equipo.

“Ella está en casa, feliz y asistiendo a reuniones, y ha rechazado una propuesta para reducir la gira porque todavía quiere ofrecer tantas fechas como sea posible cuando recupere su fuerza”, informó una fuente cercana.

Además del descanso y los cuidados médicos recetados, Madonna tomó medidas para fortalecer su sistema inmunológico, trabajando con un grupo de médicos en esta tarea. Confiamos en que volverá a los escenarios pronto y seguirá deslumbrando a sus seguidores con su talento y carisma.

