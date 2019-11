With Love from Costa Rica es el título de lo que será el primer álbum de estudio de la banda conformada por Marco Villalta, Luis Carlos Córdoba, Nerluis Andradez, Javier Martinez, Zaida del Moral y Wendy Losada. Todos los músicos de esta agrupación representan la riqueza y variedad que alberga nuestro país no solo en la música sino en sus habitantes, ya que los integrantes del grupo provienen de Costa Rica, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, pero todos conviven en suelo tico.