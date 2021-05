De la Luna y la música podríamos seguir hablando largo y tendido. Algunas otras canciones del cancionero pop y rock exitosas, que de alguna manera hacen menciones lunares son Talking to the Moon, Bruno Mars; Man on the Moon, R.E.M.; Luna, Zoé; The Moon Song; Karen O; Luna, Flavio César; To the Moon and Back, Savage Garden; Caraluna, Bacilos; The Killing Moon, Echo & The Bunnymen; Sail to the Moon, Radiohead; Fly to the Moon, de Frank Sinatra, y excelentes aportes de grupos nacionales, como Muchacha y luna, de Malpaís, Moonlight, de Passiflora y, desde luego, Luna liberiana, del maestro Mario Ulloa. Para un mejor repaso, aquí le compartimos el playlist especial que preparó Taco Bell, en el marco de su campaña Taco Moon.