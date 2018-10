-Me he ido adaptando a lo que pasa. Cuando saqué La melodía era un merengue urbano; cuando hago Picky era algo distinto con lo que pasaba, fue una canción que me llevó a otro nivel, fui uno de los primeros latinos en llegar a más de un billón de visitas. Luego con Suena el dembow vuelvo a las raíces pop con contenido un poco menos desestresado, tenía un público más juvenil y con Rosas o espinas me pongo más serio a la hora de decirte las cosas, trato de llegarte al corazón y tocar eso. Ahora mismo ya la música creo que no enaltece tanto a las mujeres y las mismas mujeres están cantando cosas que las tiran 20 años de lo que han logrado las feministas. Creo que trato de poner algo que no está dentro de lo que ahorita está pasando y me gusta siempre ir un poquito en contra de la corriente.