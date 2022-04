Kurt Cobain: a 28 años de su muerte lo recordamos con 10 de sus mejores canciones

Cuando Kurt Cobain murió tenía apenas 27 años y una vida por delante que podría haberlo llevado a ser más grande de lo que fue. Quizá, los años que vivió fueron suficientes, quizá no. Lo cierto es que cada 5 de abril la música recuerda con dolor la muerte de un artista que marcó la historia.

Cobain falleció por su propia mano, la misma con que escribió canciones que lo convirtieron en una leyenda.

Cobain, junto a Nirvana, edificaron el ‘grunge’, género musical que se convirtió en sinónimo de la ciudad de Seattle, Estados Unidos. Con su segundo álbum de estudio, Nevermind (1991), el trío dio la pauta y revolucionó la industria musical.

Nirvana publicaría con Cobain un disco más, In Utero (1993), y al morir Kurt, la banda también dejó de existir.

Kurt Cobain nació el 20 de febrero de 1967. Su vida se acabó el 5 de abril de 1994. Foto: Archivo.

[ El maldito 5 de abril: un año más sin Kurt Cobain y Layne Staley, los ídolos que Seattle llora ]

La vida de Cobain estuvo ligada a problemas personales, sentimentales y también artísticos. Se sabe que el músico cargó con una relación que ahora se puede considerar tóxica con su esposa Courtney Love, pero también que amó infinitamente a su hija Frances Bean. Odió su éxito y también pesaban sobre él fantasmas de su infancia, dolores psicológicos y físicos... todo sumó para el terrible desenlace que Kurt le dio a su vida.

La muerte llegó el 5 de abril de 1994. Ese día, Kurt se inyectó una triple dosis de heroína, luego tomó una escopeta Remington de calibre 22 y se disparó. Lamentablemente, así nació su leyenda.

La música y sus fans siempre lo recordarán, no solo cada aniversario luctuoso, sino cada vez que las guitarras distorsionadas y voces introspectivas del ‘grunge’ suenen.

En noviembre de 1991 Nirvana, con Kurt Cobain al frente, se presentó en Holanda. Foto: Archivo

[ A 25 años de la muerte de Kurt Cobain, la estrella no se apaga ]

Más allá de éxitos Come As You Are, Lithium y Smells Like Teen Spirit, a continuación hacemos un repaso por 10 de las mejores canciones de Kurt Cobain y Nirvana, para rendirle homenaje a uno de los grandes artistas de nuestros tiempos.

Aneurysm: Se dice que esta canción fue inspirada por la relación que mantuvo Cobain con Tobi Vail, la baterista de Bikini Kill. Fue escrita por Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl. En principio fue grabada como un lado b del sencillo Smells Like Teen Spirit, en 1991, pero después apareció en el disco compilatorio Incesticide, de 1992.

All Apologies: Originalmente se publicó en el disco In Utero (1993), pero tal vez la versión más famosa es la que se grabó para el MTV Unplugged de 1993.

Heart-Shaped Box: Escrita por Kurt para el disco In Utero, de 1993. Courtney Love, en una entrevista con Rolling Stone, había afirmado que estaba dedicada a su vagina. Su video fue galardonado como el mejor clip alternativo en los MTV Awards, del 94. De acuerdo con Rolling Stone, esta fue la última canción que interpretó en vivo Cobain durante un concierto en Alemania, en marzo de 1994.

About a Girl: Es la tercera canción del álbum debut Bleach, lanzado en 1989. El compositor consideró que era un tema muy pop para incluirlo en el disco, pero aún así decidió hacerlo, logrando que el tema se convirtiera en uno de los favoritos de los fans.

Sliver: El tema no pertenecía a ningún álbum, hasta que fue incluido en Incesticide, de 1992. La canción habla sobre el día de un niño que se queda al cuidado de sus abuelos para que sus padres puedan salir. Es una canción con una temática sumamente sencilla e inocente, pero que conquistó a los fans.

Drain You: Una de las canciones favoritas de Kurt. Nunca reveló quién fue la inspiración de esta pieza romántica, pero fue escrita poco tiempo después de haber conocido a Courtney Love. “Me encanta la letra y nunca me canso de tocarla. Tal vez si fuera tan grande como Teen Spirit, no me gustaría tanto”, había dicho Cobain en una entrevista con Rolling Stone.

Sappy: Se publicó en el disco No Alternative, álbum de rock recopilatorio lanzado en beneficio de la lucha contra el SIDA, en 1993. Se le cambió el título a Verse Chorus Verse, pero hay otra canción de Nirvana con ese nombre. Ha causado mucha confusión a lo largo de los años, por lo que la mayoría de los fanáticos de Nirvana ahora se refieren a ella como Sappy.

In Bloom: “Vende niños por comida”, así empieza esta canción del disco Nevermind, en la que Cobain hace una crítica fuerte y directa a “matones violentos” que también eran parte de su séquito de fans. Según Rolling Stone el tema, en principio, era un hardcore punk, pero el músico la suavizó para incluirla en el álbum.

Scentless Apprentice: Fue estrenada el 14 de diciembre de 1989 para el disco Bleach. El tema narra la historia de un aprendiz de perfumista que perdió su sentido del olfato y, por eso, ya no puede trabajar. La canción da a entender que lo que para una persona puede ser un suceso pequeño o insignificante, para otra puede ser el final de una vida.

Lounge Act: Del disco Nevermind, esta pieza habla sobre un artista que se divide entre su novia y su banda, un dilema que vivió Cobain en diferentes etapas de su vida como músico.