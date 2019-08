Aunque las demandas por violaciones de derechos de autor son comunes en la música, pocas veces resultan en pérdidas para artistas famosos. En 2015, un jurado emitió un veredicto millonario contra Robin Thicke y Pharrell por su éxito de 2013 Blurred Lines. El caso, que continúa en apelación, resultó a favor de los hijos de Marvin Gaye, quienes demandaron alegando que Blurred Lines copiaba la canción de su padre Got to Give It Up.