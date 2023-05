Juanes se confiesa en nuevo disco: ‘Pensé que mi matrimonio ya no daba más’

El matrimonio, los hijos, el encierro de la pandemia. Desacuerdos, risas, momentos íntimos. Amor y hasta desamor. Los problemas de la sociedad. Todos los sentimientos y las sensaciones que nos atañe a los humanos, Juanes los expresó en su más reciente álbum, que muy bien titulado Vida Cotidiana, hace un repaso por eso: por la vida.

En la nueva producción, Juanes se expone vulnerable y usa la música como catalizadora.

El álbum que llegó a las plataformas digitales es una especie de diario íntimo y personal del artista colombiano, quien a sus 50 años ya no busca éxitos en las listas de reproducción, sino hacer música visceral, explicó.

A sus 50 años, Juanes publicó el disco 'Vida Cotidiana', un repaso íntimo sobre su familia, la sociedad y el amor. (Cortesía Universal Music)

En el disco hay de todo y en todos los sentidos. Habla abiertamente de una crisis de pareja que vivió con su esposa, Karen Martínez, pero también de cómo se salvó su matrimonio. De las situaciones que vive como padre de tres adolescentes. Canta cargando el dolor de un país por los desaparecidos. Toca maravillosamente su guitarra. Lleva todos los temas por riquísimas fusiones del rock con el funk, con el son, la cumbia y por supuesto el vallenato. Además, cuenta con el apoyo de su gran amigo, colega y fuente de inspiración, el dominicano Juan Luis Guerra.

Sobre el álbum y la tarea de mostrarse vulnerable, Juanes habló con La Nación.

-En este disco abarca muchas perspectivas de la vida, el amor y la sociedad. ¿Cómo fue ese ejercicio?, porque siento que fue muy introspectivo.

-Sí, 100%. Siento que fue un viaje muy introspectivo de la vida y sobre todo de las relaciones humanas, que son lo más hermoso que tenemos, pero también es lo más difícil. Siento que nos cuesta mucho, en algún momento, ese aprendizaje del amor, y de entender también cuál es nuestro punto y nuestro lugar en la vida.

“Siento que este álbum fue una oportunidad para ponerme vulnerable, pero también para sentirme cómodo con eso, porque hace rato no sentía que fuera tan visceral en las canciones y eso me hace sentir hoy muy cómodo, porque siento que a pesar de que fueron momentos oscuros me pude sanar a través de las canciones y el arte”.

Juanes expuso su vida personal en el disco 'Vida Cotidiana'

-Mostrarse vulnerable y ser honesto es muy complicado, porque abre muchas perspectivas y la gente las interpreta a su manera. ¿Qué tan duro o peligroso puede ser exponerse ante la gente?

-Es muy loco, creo que hasta al psicólogo fui para poder escribir sobre estos temas sin tener miedo. Ahora escucho estas canciones con mi esposa y mis hijos, ellos saben las historias que hay detrás. Hoy en día lo podemos ver con amor y agradecimiento, pero no fue fácil.

“Es extraño el miedo a que te conozcan tanto, a que te juzguen por una razón u otra; pero en ese momento de la vida siento que es más importante para mí sentirme cómodo y compartir esa honestidad, esa comodidad con quienes quieren escuchar mi música”.

-Hablando de dos canciones en específico, que lo muestran muy vulnerable en la historia con su esposa, son Cecilia y Gris, ambas expresan humanidad, situaciones de pareja y reconciliación...

-La primera canción que salió fue Gris y fue en un momento en que pensaba que esto ya no daba más (el matrimonio). Qué tristeza, no podía creer que hasta ahí llegamos. Yo lo sentía así, por eso la letra es triste, oscura, de mucho dolor. La canción tiene esa melancolía impresa de alguna manera.

“Meses después se da una reacción, de que no vale la pena terminar esta relación, que tenemos a nuestros tres hijos y que nos amamos. Si queríamos estar juntos había que darle vuelta a las cosas, esa fue una respuesta, y por eso, en la otra canción que se llama Cecilia, hablamos de mirarnos a los ojos y volver a empezar”.

-En Cecilia contó con el apoyo de Juan Luis Guerra... ¿cómo la recibió su esposa?

-El milagro de que Juan Luis llegara a la canción fue más como algo del camino, de la amistad que tenemos. Era un sueño hacer una canción con él, cuando escuchó Cecilia me dijo que le gustaba, que podía estar ahí y más si era para mi esposa. Fue algo hermoso, cuando le mostré la canción a ella se puso a llorar de la emoción. Los dos amamos a Juan Luis, es una admiración muy hermosa.

-Este disco tiene de todo en cuanto a sonidos. Hay pop, sonidos latinos, funk, cumbia, son...

-Uno no solo pasa escuchando rock, reguetón o salsa. En mi caso me encanta toda la música que está sonando en el disco. Obviamente está el rock, que ha sido algo desde mi adolescencia, pero después me enamoré mucho del Caribe, de la cumbia, del vallenato, del funk, y de los ritmos más anglos. Siempre quise tener esa música donde todo converge y, en este álbum, pude aprovechar la variedad para vestir las canciones. Eso me hace muy feliz.

-Es un disco como con trampas, porque empieza con Mayo, una canción llena de oscuridad, y de pronto estás bailando con Cecilia...

-Sí, porque yo pensaba el día de esa manera. Te despiertas y te llega un mensaje, te pones feliz con una noticia, bajas a ver la televisión y ves un titular horrible. Peleas con la gente del trabajo y en la noche sales con tu pareja; todo va cambiando, por eso me gusta haber hecho eso con la música.