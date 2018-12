Yglesias publicó este año dos discos. El primero fue Joaquín Yglesias 2018 con una selección de piezas como Always On My Mind, Qué vas a hacer esta noche y All of Me. El segundo es de corte navideño con interpretaciones de importantes himnos de la época como El Tamborilero, Noche de paz y Blanca Navidad. Los discos están en Spotify.