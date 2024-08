Joaquín Sabina en Costa Rica: Conozca los precios de las entradas a su concierto

¡Atención sabineros!, porque esta noticia la estaban esperando. Las entradas para el concierto que Joaquín Sabina dará en Costa Rica, en marzo del 2025, estarán pronto a la venta. Así lo informó Interamericana de Producciones, empresa encargada del montaje del show Hola y adiós.

El recital del español será el 8 de marzo en el Estadio Nacional, en La Sabana. Esta gira lo llevará a recorrer ciudades de América y Europa, y San José no podía quedar fuera de la cita.

En sus redes sociales, Sabina describió esta gira de espectáculos como “un último nocaut emocional”, con una selección de más de 20 temas que “son ya plegarias del sueño imposible del amor”.

Su paso por nuestro país será el único concierto que el maestro dará en toda Centroamérica. La cita con los ticos comienza a las 7:30 p. m.

Detalles de las entradas para Sabina en Costa Rica

A partir de las 10 a. m., la venta de los boletos iniciará este lunes 2 de setiembre en el sitio www.eticket.cr.

La preventa para clientes de American Express empieza ese día y se mantendrá hasta el martes 3 de setiembre. El miércoles 4 y jueves 5 de setiembre, los tarjetahabientes de BAC Credomatic podrán adquirir sus tiquetes. La venta libre para todo tipo de pago comienza el viernes 6 de setiembre, también a las 10 a. m.

Los sectores de sillería y gramilla de pie serán exclusivos para mayores de 18 años. En gradería sur, los menores de edad pueden asistir acompañados de un adulto.

Los precios y localidades son:

Hola y Adiós: ¢189.000.

Zona BAC: ¢142.000.

VIP 500 Noches: ¢98.000.

Preferencial Los de Abril: ¢84.000.

Calle Melancolía: ¢64.000.

Gramilla de Pie: ¢30.500.

Malas Compañías (Gradería Sur): ¢48.000.

Los precios incluyen impuestos y cargos por servicio.

Joaquín Sabina y su larga historia de conciertos en Costa Rica

En febrero del 2023 Joaquín Sabina dio un gran concierto en Costa Rica. Esa noche lo trajo su gira 'Contra todo pronóstico' al Estadio Nacional.

La última visita musical de Joaquín Sabina a Costa Rica fue con la gira Contra todo pronóstico. En esa ocasión, el español se presentó también en el Estadio Nacional, un recinto que siempre lo recibe con los brazos abiertos.

Esa noche, del 25 de febrero del 2023, marcó el inicio de la gira que lo hizo regresar a los escenarios después de una caída que sufrió durante un show en España, en el 2020. La velada estuvo llena de buen humor, mucho amor y, sobre todo, de muchos éxitos del Flaco de Úbeda.

“Cantó todo el espectáculo sentado en un banquillo, acuerpado por sus cómplices en la música. Al maestro hay que cuidarlo, así que fue mejor verlo ahí: sentado y cómodo”, fue parte de la crónica que publicó La Nación sobre el espectáculo de ese día.

Antes de esa presentación, junto a su hermano de vida y canciones, Joan Manuel Serrat, Sabina cantó en Parque Viva en diciembre de 2019. El show No hay dos sin tres supuso la tercera visita de ambos artistas juntos a nuestro país.

El repertorio de esa presentación incluyó temas tanto de Serrat como de Sabina. Uno le cantaba al otro y viceversa, como si estuvieran en una noche de bohemia en la sala de casa. Sonaron Aves de paso, Las malas compañías, Lo niego todo, A la orilla de la chimenea y Cuando era más joven.

En 2018, Sabina, como leyenda sobreviviente de su propia historia, cantó en el Estadio Nacional. La excusa fue celebrar el estreno del disco Lo niego todo.

En una entrevista con La Nación en ese momento, Sabina afirmó que lo que le importaba era saborear su vida y sacarle el jugo a lo que resta de ella. Así lo ha hecho el español en los últimos tiempos, y así lo hará en marzo de 2025.

“Costa Rica es un país que me parece muy ejemplar en muchas cosas. La primera es por no tener ejército y haber estado rodeado de guerras civiles y de guerrillas durante una década y, sin embargo, Costa Rica dio una lección al mundo de no infectarse con esas guerras. Es un país muy singular, de gente muy tranquila, muy civilizada. Yo amo a Costa Rica”, había dicho el poeta español en una entrevista con La Nación en 2019.