Jazz Fest 2022 será gratis: encuentro de lujo contará con el famoso Ed Calle y artistas ticos

Ed Calle, el reconocido saxofonista, es el invitado de lujo del Jazz Fest 2022, evento organizado por el Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCNN) en coproducción con el Teatro Nacional. El festival se realizará del 26 al 30 de abril y es de acceso gratuito.

En el 2015, el músico ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum Instrumental por su disco Mamblue. Él, además, es reconocido por su trabajo junto a artistas como Frank Sinatra, Celia Cruz, Cristina Aguilera, Michael Bolton, Elton John, los Bee Gees, Julio Iglesias y Shakira, junto a quienes ha grabado discos. Calle, venezolano de nacimiento, ha participado en más de 10.000 sencillos y en muchas bandas sonoras.

El saxofonista Ed Calle es el invitado de lujo del Jazz Fest 2020.

La actividad, que será transmitida por el Facebook del Teatro Nacional en diferentes horarios (que más adelante precisamos), también contará con la participación de artistas de universidades internacionales como la Berklee School of Music, New Orleans Jazz Museum, Florida International University, University of Minnesotta y la Vanderbilt University y Blair School of Music de Nashville.

Talento costarricense

En el Jazz Fest 2022 no faltará el talento nacional. En la alineación tica figuran Sasha Campbell, Mau Escalante, Mishcatt, Josh Quinlan y el jazz de Max Esquivel con su cuarteto. Asimismo, tocará el CCCN Jazz Orchestra que es parte de la institución organizadora.

Karina Salguero Moya, directora general del Teatro Nacional, celebró que el teatro sea parte de la actividad cultural.

“Una gran idea solo es grande si se construye el puente para hacerla sostenible y es lo que vamos a experimentar con esta segunda edición del Jazz Fest. Nos sentimos muy complacidos de ser uno de los escenarios en donde grandes artistas se lucirán y ofrecerán lo mejor de su repertorio”, comentó Salguero.

“Gracias al Centro Cultural por tomarnos en cuenta para ser parte de esta celebración, que llegará a la casa de muchos costarricenses por transmisión virtual y por los distintos canales estatales (en mayo se transmitirá por canal 15)”, agregó.

Por su parte, Guillermo Madriz, director ejecutivo del CCCN, manifestó su gratitud de poder realizar el festival en un lugar tan emblemático.

“Agradecemos a todo el equipo del Teatro Nacional de Costa Rica, en especial a su Directora Karina Salguero, cuyo apoyo ha sido fundamental para el lograr el Jazz Fest en esta casa de historia y cultura costarricense. Igualmente, extendemos un agradecimiento a la Embajada de los Estados Unidos en San José, quienes nos posibilitan no solo llevar a adelante este proyecto sino impulsar la educación a través de la música jazz para toda la comunidad costarricense”, detalló.

La agenda

En estos horarios podrá disfrutar de los diferentes espectáculos que forman parte del Jazz Fest 2022.

Martes 26 de abril: el día de la inauguración se realizarán dos presentaciones. Berklee School of Music: 12 m. y Sasha Campbell Quartet a las 7 p. m.

Miércoles 27 de abril: Florida International University: 12 m. y Max Esquivel a las 7 p. m.

Jueves 28 de abril: Vanderbilt University a las 12 m. y Mishcatt y Mau Escalante a las 7 p. m.

Viernes 29 de abril: New Orleans Jazz Museum: 12 m. y Josh Quinlan a las 7 p. m.

Sábado 30 de abril: el día del cierre tocarán University of Minnesotta a las 12 m. y Ed Calle & CCCN Jazz Orchestra a las 7 p. M.

Para disfrutar de los conciertos solamente debe ingresar al Facebook del Teatro Nacional.