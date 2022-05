James Hetfield, de Metallica, se conmociona en el escenario y es abrazado por el grupo entero

Ver a una leyenda de la música sentirse vulnerable en el escenario, no es algo de todos los días. James Hetfield, el mítico líder de la banda Metallica, recibió un abrazo grupal de sus compañeros de banda en un concierto en Brasil, después de que se sincerara sobre sentirse “un poco inseguro”.

Poco antes de tocar Sad But True, en su concierto realizado en el Estádio do Mineirão en Belo Horizonte, el pasado jueves 12 de mayo, el cantante habló sobre una fan del grupo que dio a luz a un bebé durante el show de la banda en Curitiba, otra ciudad brasileña. La mujer tuvo su bebé unos días antes.

“Ahora tenemos una sección de nacimiento de Metallica en nuestros shows, especialmente en Brasil”, bromeó Hetfield. “¡Es increíble, ¿no?! Es una locura. Somos muy bendecidos”.

Al parecer, estas palabras conmovieron fuertemente al artista, quien se dirigió a los más de 60.000 espectadores para admitirles que se sentía “inseguro” antes de subir al escenario.

“Tengo que decirles que no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía un poco inseguro, como si fuera un hombre viejo, como si ya no pudiera tocar más, diciéndome muchas cosas a mí mismo en mi cabeza”, dijo Hetfield.

“Entonces, hablé con estos muchachos (la banda) y me ayudaron. Es tan simple como eso. Me dieron un abrazo y me dijeron: ‘iye, si tienes problemas en el escenario, te respaldamos’. Y les digo que esto significa el mundo para mí”. El público, por supuesto, respondió con gritos y aplausos de apoyo.

Los músicos Lars Ulrich, Robert Trujillo y Kirk Hammett luego se acercaron a Hetfield y le dieron un abrazo grupal ante los aplausos de la audiencia.

El vocalista James Hetfield al frente de Metallica en un concierto en Suecia, en el 2007. Foto: Archivo (Bertil Ericson)

Hetfield, visiblemente emocionado, agregó: “y viéndolos ahí afuera, yo sé que no estoy solo. No estoy solo y tú tampoco”.

El espectáculo de Metallica, realizado el jueves en Belo Horizonte, fue la última noche de su gira por estadios sudamericanos antes de llegar a América del Norte y Europa, para una serie de espectáculos en festivales este verano.

James Hetfield de Metallica tiene 58 años. Foto: TW

James Hetfield ha hablado sobre su ansiedad y baja autoestima en numerosas entrevistas a lo largo de los años.

Le dijo a Apple Music en octubre del 2021 que “Ya tengo tanta expectativa de no defraudar al equipo y ser lo mejor posible, pero luego agregas que llenas un estadio y hay muchas personas que están ahí por ti... Tienes que ser lo que ellos necesitan que seas, porque esto es lo que has evolucionado para ser”.

James Hetfield ingresó a rehabilitación en septiembre de 2019 después de “luchar contra la adicción de forma intermitente durante muchos años”.