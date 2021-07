¿J Balvin y Metallica juntos? Colaboración genera críticas

¿J Balvin cantanto su versión de Wherever I May Roam, pieza de la banda estadounidense Metallica? ¿Y en español? Sí, así como lo lee.

El reguetonero colombiano presentó este miércoles 21 de julio su versión del tema de 1991, acompañado de un video en blanco y negro en el cual el cafetero canta y combina imágenes de Metallica interpretando el tema. Balvin hizo suya la canción y además de cantar en español, le puso su toque de trap a la melodía, motivo por el cual las redes sociales estallaron en críticas contra la versión.

Usuarios de redes han expresado su molestia por la interpretación de Balvin. Mensajes como “Ya escuché lo de Metallica con J Balvin, totalmente abominable” o como escribió el usuario @Yeisoncano, a la colaboración “le faltó”.

“Acabo de escuchar el tema con el que JBalvin le hizo cover a Metallica del Black Album, aunque el sample de Balvin está muy pro, en sí su participación se percibe muy alejada. Respecto a la presencia de Metallica en el tema, parecen dos canciones distintas pegadas con cinta, faltó”.

El video de J Balvin fue grabado en blanco y negro. (Captura de video)

Pero como para gustos, los colores, otros usuarios aprobaron la combinación e incluso hicieron bromas sobre el sentimiento de los metaleros ante la dupla. Uno de los memes más comentados muestra a una persona nadando en aguas abiertas con el siguiente mensaje: “J Balvin nadando en las lágrimas metaleras”.

El estreno corresponde a una de las colaboraciones que los estadounidenses han preparado para el lanzamiento de su álbum The Metallica Blacklist, pactado para estrenarse en setiembre de este año. La producción cuenta con la participación de más de 50 artistas que reinterpretarán temas exitosos de Metallica.

“The Metallica Blacklist celebra la influencia perdurable de Metallica con más de 50 artistas sin precedentes que abarcan una increíblemente amplia gama de géneros, generaciones, culturas, continentes y más, cada uno contribuyendo con una interpretación única de su corte favorito del Black Album”, explica la banda en su sitio web oficial.

J. Balvin nadando en las lágrimas metaleras pic.twitter.com/sbjhlVbzkz — Jacob. (@Poliacrilamitre) July 21, 2021

El disco Metallica, también conocido como The Black Album por su portada, se estrenó en 1991. Para celebrar sus 30 años de vida, la agrupación decidió realizar esta nueva versión apoyada por intérpretes y músicos de varias nacionalidades y géneros.

Por Latinoamérica estarán presentes Balvin, su compatriota Juanes, las mexicanas de Ha*Ash, así como la chilena Mon Laferte. También participarán Elton John y Miley Cyrus.

Las ganancias por las ventas y descargas de The Metallica Blacklist serán destinadas a la fundación All Within My Hands, de la propia banda estadounidense, así como a otras organizaciones benéficas elegidas por los artistas invitados.