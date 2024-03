Ivy Queen a las mujeres de Costa Rica: ‘Tengan bien puestos sus ovarios’

Hace casi tres décadas, cuando Ivy Queen empezó como pionera en un género dominado por hombres, llegó con un mensaje claro y que en esta época se entiende mejor: el empoderamiento femenino.

Las mujeres somos fuertes y qué importa lo que muchos digan, si movemos la cintura de abajo para arriba, como dice una de sus canciones más populares. Que las chicas bailen con libertad no quiere decir que “sean fáciles”, predicó.

Ivy Queen se presentó en el Urban Fest este 2 de marzo con el mismo mensaje que la ha hecho leyenda: ser una dama fuerte que vive y disfruta como le gusta sin detenerse a pensar en quienes la juzgan.

Ivy Queen fue fuego durante su presentación en el Urban Fest, festival que se realizó por primera vez en el 2016. (Rafael Pacheco Granados)

A sus 51 años, la puertorriqueña apareció en escena luciendo un look del diseñador costarricense Kevin Rojas: su atuendo estaba compuesto por botas ultra altas, un enterizo de cuerina con algunas transparencias y una elegante gabardina: todo rojo.

El diseñador nacional, quien viste a Ivy Queen para sus shows desde hace varios meses, contó a La Nación en qué consistió esta especial creación.

“La primera vez que la vestí también fue con este color. Quería que acá, en Costa Rica, fuera también rojo porque es mi color favorito”, detalló Rojas.

El creador explicó que el atuendo fue elaborado con materiales como cueros, látex, transparencias y cristales.

“Es una propuesta sexy, muy ella, muy fuerte”, detalló.

Ryan Castro se entregó a su público en el Urban Fest. El colombiano cantó cerca de 20 temas. (Rafael Pacheco Granados)

La verdadera escuela

Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, la diva, apareció en escena acompañada por cinco músicos, todos hombres. En el escenario es la única reina.

“Pura vida, gente de la verdadera escuela”, dijo a modo de saludo a un Estadio Nacional que alojó a unos 35.000 espectadores.

Ivy es una mujer de presencia fuerte, de esas que no temen expresar lo que siente. En medio de movimientos lentos y sexys, que en nada afectaron su intacto peinado de media cola con ondas, la artista exploró variedad de géneros.

Dentro de sus temas, Ivy Queen interpretó La vida es así, en cuya letra describe una infidelidad y en lugar de echarse a llorar, se alista, se pone bonita y enfrenta a la nueva pareja de su ex para decirle que él no vale la pena y que no es tan bueno en la intimidad como presume.

En la canción, recuerda que lo menos que se merece una mujer es alguien que la consienta, la lleve de la mano y le diga lo que siente.

Entre un reguetón lento, otro más bailable y hasta bachata, la diva del género urbano reafirmó porqué continúa siendo una de las favoritas y más respetadas de la industria musical latina.

A pocos días de su cumpleaños, la reina del reguetón se cantó cumpleaños a ella misma y al soplar la velita de un pastel deseó “salud y que las mujeres podamos continuar dando lo mejor de nosotras”.

Llegó la Queen, Malvada, Yo quiero bailar, Yo perreo sola y un mix, en el que repasó sus inicios en el reguetón, fueron parte del repertorio de 17 temas que interpretó.

Como sorpresa a su público improvisó una canción en la que dijo que como ella no hay dos, así como también ventiló el cariño que le tiene a este país.

“Yo sé que aquí está Don Omar y a él le gusta improvisar, pero me voy adelante de él y le voy a saludar. A Daddy Yankee y un tal Bad Bunny a Rauw y Karol G, voy a decir una cosa aquí: las mujeres se deben apoyar. Escuchen en este horario: tengan bien puestos sus ovarios y deben darse a respetar”, terminó.

Ivy Queen se presentó antes de Don Omar, el conocido Rey del reguetón. Lea en una próxima entrega la crónica del show del puertorriqueño.

Ivy Queen vistió diseño nacional de Kevin Rojas durante su concierto en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Ryan Castro: una bomba de energía

Antres de la presentación de Ivy Queen, el colombiano Ryan Castro prendió la fiesta en el Urban Fest. El cafetero abrió la segunda parte del festival, luego de los artistas locales, cuando se presentarían los invitados internacionales: él, Ivy Queen y Don Omar.

35.000 voces se unieron para cantar cerca de 19 temas con el intérprete de Avemaría, Nivel de Perro y Quema. Ryan, de 30 años, actuó por cerca de una hora, tiempo en el que sus fan sapenas tuvieron tiempo de respirar.

Su energía y sabor pusieron a todo el mundo a bailar y por supuesto que él fue el guía de la coreografía, pues sus movimientos nunca se detuvieron.

Castro apareció en escena vistiendo un set de buzo y jacket de color rojo y oversize que le permitió total libertad de movimientos. El look lo completó con un juego de cadenas gruesas y plateadas y una gorra puesta para atrás de la que sobresalía un par de trencitas.

Durante su show, el cantante le puso la misma energía y sensualidad a cada una de sus canciones, aunque hubo dos piezas que enloquecieron a sus fans: Noche en Medellín y Mujeriego.

Durante su presentación, en la que se acompañó de varias motocicletas en escena, Ryan interactuó en reiteradas oportunidades con un público que lo hizo sentir querido.

“Dios le pague a mi gente de Costa Rica”, reiteró.