“Lo último que hice antes de irme lo cuento en mi canción Madre en el exilio, así empieza; le dejé listo un vaso de leche en la mesa y agarré mi bandera azul y blanco y salí de la casa a luchar por mi país. La canción tiene audios que me envía mi hijo, que me dice que me extraña y me pregunta dónde estoy. Es el sentir de muchas personas allá”, describió Marvia.