Hoy hace 50 años: Solo sobrevive un músico de histórica banda que entonó Himno Nacional en 1903

Texto original publicado por La Nación el 18 de enero de 1973

La historia del Himno Nacional de Costa Rica es larga, pero el único hombre que puede contarla con plena autoridad y que participó en ella sigue vivo. Es José Córdoba, músico de Curridabat que integró la Banda Nacional cuando interpretó el Himno por primera vez con la letra definitiva. Córdoba contó que, siendo muy joven, se lució con su clarinete para interpretar este símbolo patrio.

Actualmente Códoba tiene 99 años y se encuentra incapacitado. Pero precisó que fue el 15 de setiembre de 1903 cuando tuvo la dicha de lucirse con su instrumento y entonar el Himno.

La creación del Himno fue en junio de 1852 cuando el presidente Juan Rafael Mora se dio cuenta que el país no tenía una música nacional y que era preciso entonar algo en la ceremonia de presentación de dos ilustres representantes de Estados Unidos y Gran Bretaña, que vendrían al país.

Se dice que Juan Rafael Mora ordenó imperativamente al director general de bandas, don Manuel María Gutiérrez, para que compusiera una música y algunos llegaron hasta a afirmar que lo puso bajo llave con la previsión de que no saldría hasta no cumplir la orden, pero de esta versión no hay nada seguro. Pero lo que sí es seguro es que el 11 de junio de 1852, cuando en el Palacio Nacional (Antigua Artillería y hoy Banco Central) fueron recibidos los distinguidos visitantes, además de la música inglesa y la norteamericana, se escucharon las notas de Costa Rica. La letra definitiva la escribió José María Zeledón Brenes en 1903.

En otras noticias

Exploción dejó sin vida a tres obreros

Tres obreros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quienes laboraban en el trabajo de la carretera que comunica a San Isidro de El General con Dominical, fueron volados por la explosión de 204 candelas de dinamita que pensaban utilizar para demoler un peñasco.

Los restos de los trabajadores quedaron desperdigados en una área de 200 metros. Personas que presenciaron el accidente declararon que la explosión ocurrió a las 10:30 a. m. “Por fortuna estábamos a una gran distancia, quedamos petrificados al ver la columna de humo y rocas por todas partes, porque sabíamos que ahí había personas trabajando”, dijo el informante.

Ante este accidente, funcionarios de la sección de Homicidios de Detectives partieron hacia la zona del accidente para efectuar la investigación en torno a lo que ocurrió, para desvanecer cualquier duda que puede surgir alrededor del suceso que causó la muerte instantánea de tres obreros.

Decomisan marihuana en Alajuelita

Un hombre de apellido Rivera fue detenido el martes por la tarde en las inmediaciones de Alajuelita por dedicarse al tráfico de marihuana. La captura fue realizada por los detectives Bauzid y Benavides, quienes hicieron un importante descubrimiento: el hombre se dedicaba a destilar marihuana la cual preparaba con alcohol de 90 grados. La hierba era embebida en alcohol en frascos hasta que soltaba todo el material intoxicante.

Los detectives dijeron que esto era una especie de hachís rudimentaria. El sospechoso quedó a la orden del departamento de narcóticos de Seguridad Pública.