GDA/El Mercurio/Chile.- Gustavo Santaolalla contesta el teléfono desde Madrid, donde se encuentra trabajando en la música de la serie de Amazon inspirada en el Cid Campeador. Paralelamente desarrolla la banda sonora de la segunda temporada de Narcos: México y del videojuego The last of us: Part II, que coinciden con el estreno reciente de dos discos que produjo: El nuevo MTV Unplugged de Café Tacvba y el registro del concierto de Los Tigres del Norte en Folsom Prison.