Grammy 2022: La fiesta de la música está lista y dos ticos podrían ganar un premio

Los artistas costarricenses Giancarlo Guerrero y Óscar Marín están a pocas horas de saber si ganan un Grammy anglosajón a lo mejor de la música. Este domingo 3 de abril se realizará la gala de estos prestigiosos premios, que se realizarán en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas.

Guerrero, quien ya ha ganado seis gramófonos anglosajones en su trayectoria artística, está postulado en la categoría mejor interpretación orquestal, gracias a la ejecución de la obra My Father Kenw Charles Ives, de John Adams, en la que fungió como director de la Orquesta Sinfónica de Nashville.

El costarricense Giancarlo Guerrero, director de la Orquesta Sinfónica de Nashville, podría ganar su sétimo Grammy anglosajón este domingo. (Giancarlo-Guerrero)

En el caso de Marín, su nominación es en el apartado mejor álbum tropical por su trabajo como ingeniero de sonido del disco Salswing!, del panameño Rubén Blades. Por este mismo trabajo, Marín recibió el Latin Grammy 2021 a mejor álbum del año. El ingeniero ya tiene un gramófono anglosajón (2002) por el disco Mundo, también de Blades.

El talento costarricense tiene más participación en los Grammy 2022 gracias a que el disco Actívate, del dúo colombiano 123 Andrés, aspira a un premio. En esta producción participaron los ticos José Cañas, Jorge Enrique Rodríguez y el grupo Jim & Joy; los artistas nacionales no están nominados directamente, pero su aporte al álbum fue de gran importancia.

La ceremonia

Curiosamente, este 2022, los Grammy anglosajones se harán en la casa de los Grammy Latinos: el MGM de las Vegas.

La ceremonia de premiación se transmitirá en el canal de cable TNT para América Latina, a partir de las 6 p. m. (hora de Costa Rica). Momentos antes se realizará la tradicional alfombra roja y, horas antes, la entrega no televisada de los galardones, en la que posiblemente se premiará la categoría en la que participa Guerrero.

Nuevamente, Trevor Noah será anfitrión de los premios Grammy. En el 2021, el comediante ya había sido el conductor de la ceremonia. (KEVIN MAZUR/AFP)

Este 2022, el comediante Trevor Noha será el anfitrión de la gran gala. En la celebración, como es lógico, no faltará la música de primera línea, pues ya se tienen contemplados números artísticos de Brandi Carlile, Brothers Osborne, BTS, Lil Nas X, Jack Harlow, Olivia Rodrigo y Billie Elish, quien acaba de ganar el Óscar a mejor canción por el tema No Time to Die.

Entre las presentaciones agendadas para la gran gala de la música estaba la participación de la banda Foo Fighters, que además está nominada a mejor interpretación de rock por Making a Fire, mejor canción de rock por Waiting on a War y mejor álbum de rock por Medicine at Midnight. Sin embargo, la inesperada muerte de su baterista Taylor Hawkins, el viernes 25 de marzo en Colombia, hizo que la banda cancelara su paarticipación.

Los artistas más nominados de esta gala, que es la edición número 64 de los galardones, son Jon Batiste con 11 postulaciones, seguido por Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R. con ocho cada uno. Además, Olivia Rodrigo y Billie Eilish compiten por siete premios.

Categorías principales

Álbum del año: We Are (Jon Batiste), Love For Sale (Tony Bennett & Lady Gaga), Justice–Triple Chucks Deluxe (Justin Bieber), Planet Her–Deluxe (Doja Cat), Happier Than Ever (Billie Eilish), Back Of My Mind (H.E.R.), Montero (Lil Nas X), Sour (Olivia Rodrigo), Evermore (Taylor Swift) y Donda (Kanye West).

Canción del año: Bad Habits (Ed Sheeran), A Beautiful Noise (Alicia Keys & Brandi Carlile), Drivers License (Olivia Rodrigo), Fight For You (H.E.R), Happier Than Ever (Billie Eilish), Kiss Me More (Doja Cat featuring SZA), Leave The Door Open (Skill Sonic), Montero–Call Me By Your Name (Lil Nas X), Peaches (Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon) y Right On Time (Brandi Carlile).

Mejor nuevo artista: Arooj Aftab, Jimmie Allen, Baby Keem, FINNEAS, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid LAROI, Arlo Parks, Olivia Rodrigo y Saweetie.

Grabación del año: Kiss Me More (Doja Cat feat. SZA), Montero-Call Me By Your Name (Lil Nas X), Leave The Door Open (Silk Sonic), Drivers License (Olivia Rodrigo), Happier Than Ever (Billie Eilish), Right On Time (Brandi Carlile), Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon), I Get A Kick Out Of You (Tony Bennett & Lady Gaga), I Still Have Faith In You (ABBA) y Freedom (Jon Batiste).