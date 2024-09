Gandhi ya tiene nuevo guitarrista: Conozca quién es

Luis Montalbert, Abel Guier, Massimo Hernández y Federico Miranda han estado juntos por más de 30 años tocando y grabando su música; por eso imaginar al grupo Gandhi sin alguno de sus integrantes es difícil. Sin embargo, por unos meses esto sucederá, ya que Miranda, el guitarrista, viajará a Estados Unidos con su familia para acompañar a su esposa mientras culmina sus estudios... pero tranquilos, Gandhi sigue.

Debido a la salida temporal de Miranda, la banda buscó a un nuevo artista que los acompañara en su viaje mientras el músico regresa a sus filas. La agrupación anunció este martes 10 de setiembre quién será el encargado de los riffs y los solos que Fede ha hecho famosos a lo largo de los años.

El artista Daniel Vega se une a Gandhi durante estos meses, así lo confirmó el grupo en sus redes sociales. “Daniel, además de ser una excelente persona, es un gran guitarrista y profesional”, expresaron.

Massimo Hernández, baterista de Gandhi, confirmó la noticia en entrevista con La Nación y afirmó que el grupo conoce la decisión de Miranda desde hace más de un año, por lo cual el proceso de selección del nuevo guitarrista lo realizaron con paciencia. “Daniel ya había cubierto a Fede en algún momento por alguna situación de salud. Tenemos una muy buena relación”, manifestó Hernández.

En esa ocasión, cuando Vega estuvo a cargo de la guitarra en Gandhi, demostró ser un gran profesional, y eso lo ha confirmado en los últimos días, ya que la banda está preparando el concierto que darán este sábado 14 de setiembre en La Cartonera, en Santa Ana, para celebrar la Independencia.

“Cuando se nos presentó esta situación pensamos automáticamente en Daniel. Es un gran guitarrista y claramente le hace honor a Fede. Desde que le dijimos, tomó el reto con total compromiso y, por eso, podemos decir que el sábado vamos muy cómodos con él. Tiene una gran capacidad y talento, y se maneja en un estilo similar al mundo de Fede”, agregó el baterista.

Daniel Vega, el nuevo Gandhi

La experiencia del músico Daniel Vega en la guitarra ya supera los 25 años. Comenzó a estudiar el instrumento desde los 14 en la Universidad de Costa Rica(UCR); después, en la UCR se preparó en diferentes etapas e incluso se convirtió en maestro.

Toca con agrupaciones como Pneuma, Dirty Jack, Diesel y la Orquesta Filarmónica.

“Los Gandhi son muy buenos amigos, grandes personas y maravillosos artistas. Me siento muy contento de asumir este reto, me encanta el sonido y la composición de la banda”, comentó Vega minutos antes de entrar al ensayo general que Gandhi realizó este martes.

Un tema que tiene muy emocionado a Vega es la oportunidad no solo de interpretar los solos y los riffs que han identificado a Miranda a lo largo de tres décadas, sino también la apertura y el apoyo de sus compañeros para expresar su propio estilo en las interpretaciones.

El guitarrista Daniel Vega tiene más de 25 años de experiencia en la música. Ahora asumirá el rol de Fede Miranda en Gandhi mientras el músico vuelve de un viaje familiar. (Instagram Daniel Vega)

“Hay características melódicas muy estructuradas que son parte de la composición, pero sí me han dicho: ‘Mae, vuélese’ y eso es importante para mí, sentir el apoyo de todos para sacar de la mejor manera posible las interpretaciones y saber que no me van a regañar”, afirmó.

Para Daniel, ser parte de las filas de Gandhi durante este tiempo es un gran honor y lo toma con responsabilidad. “Muchos quisieran y pudieran estar aquí, así que me toca hacer un fuerte trabajo para hacerlo de la mejor manera posible”, concluyó.

Gandhi en concierto para celebrar la Independencia de Costa Rica

El debut de Vega con Gandhi será a lo grande en el show Gandhipendencia, que será este sábado 14 de setiembre en La Cartonera, a partir de las 7 p.m.

Todavía hay entradas a la venta en el sitio www.passline.com. Los precios son ¢6.000 (general) y ¢40.000 (VIP para cuatro personas). A estos montos se les deben sumar los cargos e impuestos.

“Este es un concierto grande y familiar. La Cartonera es un espacio lindo con una tarima grande. El show será impactante a nivel de luces y pantallas, especial para ver esta encarnación de Gandhi”, explicó Hernández.

