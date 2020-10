Como es costumbre desde hace más de 25 años, Gandhi no para, no tiene pausas. En medio de la pandemia que tiene detenida a la música en vivo, los artistas costarricenses no se han alejado ni un momento de su pasión y, por el contrario, se han dedicado en cuerpo y en alma a trabajar de manera intensa en la promoción de su último disco Boicot: Victoria.