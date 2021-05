En el caso de la banda femenina de new wave The Go-Go’s, recordadas por éxitos como We Got the Beat y Our Lips Are Sealed, las integrantes tomadas de cuenta en el reconocimiento del Salón de la Fama son Charlotte Caffey, Belinda Carlisle, Gina Schock, Kathy Valentine, y Jane Wiedlin. De todas ellas, Carlisle es quien desarrolló la carrera solista más exitosa.