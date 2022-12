Fonseca previo a su concierto en Costa Rica: ‘Tengo recuerdos especiales de su país’

Cumplir 20 años en la música es algo fácil de decir, pero no de realizar. Así que la celebración de las dos décadas de canciones del colombiano Fonseca hay que festejarlas a lo grande y así será este domingo 4 de diciembre cuando el cafetero presente en Costa Rica el espectáculo de su gira internacional Viajante Tour.

El Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva será el recinto que albergue este ‘show’ en el cual Fonseca será acompañado por sus amigos del dúo mexicano Río Roma y en el que también estará, como invitada especial, la cantante costarricense María Fernanda León. La cita musical comenzará a las 8 p. m.

Fonseca ha recorrido un largo camino en la música latinoamericana y Costa Rica es uno de los países que más lo ha apoyado en su carrera. Foto: Archivo.

Fonseca: 'La Filarmónica de Costa Rica es una agrupación de excelencia'

El artista habló con Viva sobre este espectáculo, lo que significa celebrar con sus seguidores ticos sus 20 años de trayectoria; además, conversó acerca de su último disco Viajante y el libro Canciones, historias y 20 años de memorias.

“Estoy feliz de regresar a Costa Rica, que es un país que desde el principio me abrió las puertas. Tengo recuerdos especiales de tocar en su país, de encontrarme y hacer amigos de la vida que he ido teniendo. Regresar siempre es emocionante y esta vez más porque tuvimos una espera larga por la pausa que nos puso a todos el mundo”, dijo el cantautor.

Cabe destacar que aún quedan entradas disponibles para disfrutar de este concierto. Los boletos están a la venta en el sitio Publitickets.com. Los precios y localidades son: $93 (Zona 500 General), $132 (Zona 400 general y Zona 500 Premium), $150 (Golden Circle 102) y $185 (Golden Circle 102 y Zona 400 Premium).

-¿Cómo será el show? Deben de haber muchas canciones que seleccionó para el repertorio...

-El Viajante Tour es especial no solo porque es el noveno álbum, sino porque estoy celebrando 20 años de trayectoria musical. Para el tour, elegí el repertorio más importante de estos 20 años: no quería que se quedara ninguna de las canciones por fuera. Lo que estamos viviendo noche a noche en cada concierto es inolvidable y me muero de las ganas por vivirlo en un lugar tan lindo como lo es Parque Viva.

-¿Cómo vivió el proceso de preparar el concierto?

-Esa parte fue bonita. Me senté a oír los nueve discos, a empezar a imaginarme el show porque me meto personalmente en el repertorio de mis conciertos y trato de buscarle un orden donde todo fluya y vaya por distintos estados de ánimo. Me gusta pensar que soy un DJ que voy llevando la emoción y la conexión con el público a través de las canciones, y así voy armando. Están todas las canciones ahí, aunque de pronto se me quedaron algunas por fuera.

-La variedad ha sido una característica de su carrera y eso lo demuestra una vez más con Viajante, un disco con muchas colaboraciones y fusiones de géneros...

-Digamos que he construido mi carrera a partir de la variedad. Siempre he sido un melómano, pero de muchos géneros y radicalmente distintos. Eso lo he ido expresando en mi composición, por eso tengo sonidos de muchas clases y, a la hora de la verdad, para estar en un concierto, lo considero muy valioso porque voy caminando por distintos mundos sonoros.

“Lo que estamos viviendo noche a noche en cada concierto es inolvidable y me muero de las ganas por vivirlo en un lugar tan lindo como lo es Parque Viva” — Fonseca

-El concepto de Viajante es muy interesante ya que es una persona que va por muchos lugares, aprende y conserva costumbres, culturas...

-Tiene un valor muy importante, por eso llegué a ese nombre para el álbum. Así siento que he ido transcurriendo en mi vida, así siento que he ido aprovechando cada paso porque viajo mucho y trato de hacerlo gozando y disfrutando del proceso.

-Acaba de publicar un libro. ¿Cómo fue el ejercicio de examinarse y exponerse de esta otra manera?

-Es un ejercicio muy bonito de gratitud. Entre más lo miro y lo analizo fue definitivamente así porque empezar a recordar estos 20 años fue el motivo para escribir y ahí hice un recuento desde que nací. Cuando se empieza a buscar, a recordar, a investigar en archivos, a entrevistar amigos, familia y al equipo, uno se empieza a dar cuenta de que tanta gente tiene que ver con la carrera. Ahí empieza a darse cuenta de que el camino lo hace uno con mucha gente que siente ese mismo cariño y que vibra de la misma forma.

El colombiano Fonseca ya conoce bien el Anfiteatro Coca-Cola. Ahí cantó en su versión sinfónica con la Orquesta Filarmónica. (Diana Mendez)

-¿Hubo algo que lo sorprendiera en esa investigación?

-Lo que más me sorprendió fue que al empezar a recordar y hacer el ejercicio de escribir por muchas horas, cuando llegaba a puntos duros de mi carrera como cuando mi primera mánager Patricia Téllez murió en el 2004, duré un par de días con el corazón arrugado. Hice un ejercicio y pensé en los actores que duran varios meses en un personaje y así me impresioné cuando me iba metiendo otra vez en esas situaciones... Fue como ir viajando por mi pasado.

-Escribir un libro y canciones son dos cosas muy diferentes. ¿Qué reto le representó este ejercicio?

-Fue un reto importante, muy grande. La única regla que me puse cuando escribí es que fuera un libro honesto y real, que quien lo lea sepa que salió de mí y que estoy hablando con toda la sinceridad del caso. Lo logré y con eso me basta.