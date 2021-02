“A mí particularmente estas situaciones me han enseñado que lo importante es tomar acciones. Mi papá enfermó, ¿qué hago?, disfruto con él, le canto. Me considero una persona muy bendecida. He tenido la oportunidad de compartir con mis papás en momentos increíbles. Hemos tenido viajes, momentos. Hemos cumplido sueños. Me han visto crecer y han sido mi apoyo incondicional. Si no estuvieran siento que hice lo que tenía que hacer”, asevera.