Fallece Don Everly, el último integrante de los Everly Brothers

. Don Everly, cofundador del famoso dúo Everly Brothers, falleció a los 84 años. Foto: Twitter

Don Everly, considerado pionero del country rock, falleció el sábado 21 de agosto, a los 84 años. Él estaba en su casa en Nashville, informó el medio Los Ángeles Times. Hasta ahora se desconocen las causas del deceso.

Don era el sobreviviente del dúo Everly Brothers, el cual fundó con su hermano Phil en los 50. Phil falleció en el 2014 debido a una enfermedad pulmonar, recuerda The Guardian.

La noticia de la muerte de Don fue oficializada por su familia a través de un comunicado.

“Don vivió de acuerdo con lo que sentía su corazón. Don expresó su agradecimiento por la capacidad de vivir sus sueños… con su alma gemela y esposa, Adela, y compartiendo la música que lo convirtió en un Everly Brother”, dijeron.

[ Murió el músico Phil Everly ]

Junto a su hermano, Don fue el intérprete del éxito mundial Bye Bye Love, tema catalogado como uno de los 200 mejores de la historia del rock. La revista Rolling Stone, que describía su música como una amalgama de rock y country, los nombró como el dúo vocal más importante del rock.

Los momentos más altos de su carrera los vivieron en los 50 e inicios de los 60. Otros de sus temas más ovacionados son All I Have To Do Is Dream y Wake Up Little Susie.

Medios internacionales, como El País de España reiteran que su música es considerada una influencia para grupos que se basaban en la armonía, como The Beatles, The Beach Boys, The Mamas and the Papas, Simon & Garfunkel y The Byrds.

El dúo se deshizo en 1973, no obstante cada uno continuó trabajando por separado. En 1986 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Isaac Donald Everly nació el 1.° de febrero de 1937 en Brownie, Kentucky. Fue hijo de Ike Everly, un minero de no dudó en dejar su trabajo para seguir su pasión musical, en la que incluso incluyó a Margaret, su esposa y madre de Don y Phil. En una época toda la familia tocó junta en la agrupación Everly Family. Años después los hermanos crearon los Everly Brothers.