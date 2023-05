Fallece Andy Rourke, bajista de ‘The Smiths’, por cáncer de páncreas

Después de una larga lucha contra el cáncer, el legendario bajista de la icónica banda de rock alternativo The Smiths falleció a los 59 años. La muerte de Andy Rourke fue anunciada por su excompañero de grupo, el guitarrista Johnny Marr, por medio de redes sociales.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke después de una larga enfermedad con cáncer de páncreas. Andy será recordado como un alma amable y hermosa por aquellos que lo conocieron y como un músico supremamente dotado por los fanáticos de la música”, escribió en su cuenta de Twitter, confirmando así la noticia.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram también le dedicó un post recordando sus mejores momentos junto a Rourke. ”A lo largo de nuestra adolescencia tocamos en varias bandas en el sur de Manchester antes de hacer nuestra reputación con The Smiths de 1982 a 1987, y fue en esos discos de Smiths que Andy reinventó lo que es ser un bajista”, escribió.

The Smiths: una efímera historia que trasciende en el tiempo Copiado!

La formación de The Smiths en 1982 marcó un hito indeleble en la historia de la música. Bajo la dirección del carismático Morrissey como vocalista y el talentoso Johnny Marr en la guitarra, esta banda se erigió como la voz representativa de una generación, gracias a sus letras introspectivas y su estilo singular.

Canciones emblemáticas como This Charming Man y There is a Light That Never Goes Out capturaron la angustia y la alienación de la juventud de la época, convirtiéndose en himnos para toda una generación.

No obstante, esto no hubiese sido posible sin Rourke, quien aportó aquellas graves y profundas notas a las melodías de las icónicas piezas.

Always a pleasure to perform these songs with my oldest and dearest friend @Johnny_Marr



Photos by @danadistortion @TheGarden pic.twitter.com/JdMxsaGkBs — Andy Rourke (@AndyRourkeMusic) October 2, 2022

