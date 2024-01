Exmánager de Canserbero cambió su versión por la muerte del artista: ahora dice que ella no lo asesinó

Natalia Améstica, exmánager y presunta asesina del rapero venezolano Canserbero, cambió su versión de los hechos sobre la muerte del artista en 2015 y manifestó que ella no fue la autora del crimen. En diciembre del 2023, ella había asegurado en un video que fue quien asesinó al artista.

Este viernes 19 de enero se cumplen nueve años del aterrador crimen, en el que también resultó muerto el esposo de Améstica, Carlos Molnar.

La fiscalía había reabierto el caso porque las pistas demostraban que la muerte del rapero no había sido por suicidio, como se había informado cuando sucedió el hecho.

En el video del 26 de diciembre, Améstica describió cómo habría asesinado a los dos hombres con ayuda de su hermano, Guillermo Améstica, con la supuesta complicidad de miembros de la policía.

El rapero venezolano Canserbero falleció el 19 de enero de 2015. A sus 26 años, ya era considerado uno de los referentes del género. Foto: Archivo.

La nueva versión de la exmánager de Canserbero sobre su muerte

Sin embargo, el pasado 17 de enero se conoció, por medio del diario chileno La Tercera, un documento en el que Améstica negó haber sido la asesina de Canserbero y en el que señaló al rapero como el culpable de los hechos.

En la nueva versión de Améstica, la mujer dijo que la noche anterior a los hechos Canserbero no dejaba de llorar, se sentía muy mal y hablaba de muchas cosas incoherentes, lo que demostraba su mal estado mental.

“Hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien”, señaló en el documento la exmánager, que está dirigida a sus abogados chilenos.

Además, afirmó que se quedó durmiendo con su esposo mientras veían una película y que Canserbero estaba en una habitación contigua. Agregó que a eso de las cuatro o cinco de la mañana escucharon fuertes golpes en la puerta y una voz gruesa que llamaba a ‘Stoperro’, apodo con el que era conocido Carlos Molnar.

Luego, Améstica aseguró haber llamado al 9-1-1 y posteriormente dijo que escuchó unos vidrios romperse.

Declaración completa de los hermanos Améstica sobre el caso Canserbero

“No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento, al despertar así en mi mente, solo se me vino la frase ‘enciérrate aquí’”, dijo Améstica.

“Fue cuando me abrió la puerta mi vecina del frente y vio a Carlos tirado. Su esposo la apartó y me abrió la puerta y yo le gritaba ‘¡atacaron a Carlos!’, y la señora Flor me agarró las manos y me dijo, en voz preocupada, ‘mi niña se lanzó alguien’, y yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Tirone (Canserbero) en el piso”, aseguró la mujer.

Según los abogados de Améstica, la confesión anterior, que había sido difundida por el fiscal Tarek William Saab como fundamento de la acusación, no posee ningún análisis serio desde la perspectiva de derechos humanos. Además, los abogados y la hermana de Améstica gestionarán en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Chile, para que la indiciada pueda comunicarse con sus abogados de confianza.

Améstica tiene abogados de Chile, puesto que ella y su familia tuvieron que salir exiliados de ese país en 1974 y son considerados ciudadanos chilenos.

Algunos de los temas más populares de Canserbero son 'Maquiavélico', 'Es épico' y 'Pensando en ti'. (Spotify)

