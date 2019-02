Al momento de esta entrevista los artistas todavía no habían comenzado a tocar juntos los tres y para entonces era una de las cosas que más los emocionaba. Balerom comentó que tras los ensayos más generales, el sentimiento de Evolución se mantenía intacto y es que no es para menos porque luego de casi dos décadas de tocar juntos, lo que bien se había logrado, no se olvidó.