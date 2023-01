Estas son las referencias (y la letra completa) que Shakira hizo de Piqué

"Um mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también". Es que no hay que tener ni dos dedos de frente para saber que llevar a la amante a la casa de la esposa mientras no está no es buena idea. Ojo este stream con @IbaiLlanos que salió en 2021 donde sale Clara atrás jaja pic.twitter.com/0ZRnh8hyaq