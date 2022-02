Eminem, Dolly Parton, Duran Duran y Lionel Richie nominados al Salón de la fama del rock

Son 17 artistas los que aspiran este 2022 a unirse al selecto grupo que figura en el Salón de la fama del Rock and Roll, según lo anunció la organización la mañana de este miércoles 2 de febrero. De esos nominados, siete nombres destacan por primera vez; uno de ellos llama mucho la atención porque está postulado en su primer año de elegibilidad y es el rapero Eminem.

A Eminem se le unen en la lista debutantes (primera nominación) Beck, Duran Duran, Dolly Parton, Lionel Richie, Carly Simon y A Tribe Called Quest. Los otros 10 aspirantes a formar parte de la clase 2022 son Pat Benatar, Kate Bush, Devo, Eurythmics, Judas Priest, Fela Kuti, MC5, New York Dolls, Rage Against the Machine y Dionne Warwick.

Los nominados pueden ser elegibles 25 años después de que publicaran su primera producción discográfica comercial y es por eso que el caso de Eminem es curioso, ya que este 2022 se cumplen los 25 años de la publicación de Infinite, el disco debut que lanzó en 1996.

Si Eminem logra entrar al salón, se convertirá en el segundo artista blanco del hip-hop en ingresar después de que Beastie Boys lo hicieran en el 2012, afirmó The New York Post.

Situación contraria a la del rapero pasa con Dolly Parton, pues sus primeras grabaciones se publicaron a principios de los años 60, por lo cual la estrella del country es elegible desde finales de los 80, pero esta es su primera incursión en la lista, explicó la revista Variety.

Los artistas que ya han pasado por las nominaciones y que regresan este 2022 han estado a la espera de su ingreso al Salón de la fama del rock varias veces antes. MC5 recibió este año su sexta nominación, Rage Against the Machine tiene cuatro; mientras que Kate Bush, New York Dolls, Devo y Judas Priest ya van por su tercera.

Con dos menciones figuran Fela Kuti, Pat Benatar, Dionne Warwick y Eurythmics.

Los nuevos miembros del Salón de la fama del rock serán elegidos por medio de una votación que realizan más de 1.000 artistas, miembros de la industria e historiadores; pero también los fans tienen la oportunidad de realizar su voto para la preselección en el sitio vote.rockhall.com.