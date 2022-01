Ella es Vero Luna, la nueva voz de la música urbana costarricense

Gimme Love es una de esas canciones que fácilmente se quedan en la mente, invitando a los sentidos a moverse, a bailar. La voz de Vero Luna, por si fuera poco, le pone un sabor especial, haciéndola aún más contagiosa.

Gimme Love es, precisamente, la carta de presentación de la cantante nacional en la escena tica.

Esta estudiante de ingeniería forestal y vida silvestre es oriunda de Turrialba y hace poco tiempo emprendió la aventura de su vida con la música. “Para escribir la canción me inspiré en esos momentos en los que las chicas salimos a bailar y a disfrutar, pero queremos hacerlo solas, en nuestro espacio. Muchas veces hay chicos intensos que no quieren respetar esa valoración del espacio propio, esos momentos íntimos en los que solo queremos estar con nosotras mismas”, explicó la artista.

Hace poco que, por motivos de estudio, Vero se estableció físicamente en San José, donde tomó impulso para cumplir el sueño que ha tenido desde pequeña. En la ciudad encontró apoyo de personas especializadas en la industria como Mauricio Zamora, de Jaika Producciones, quien se ha encargado de promocionar la carrera de la también compositora.

“Escogí el afrobeat porque es la música que escucho. Me gustaría que cuando alguien oiga mis canciones disfrute de ellas tanto como yo. También me gustaría intentar con el R&B, el dancehall y el trap; voy enfocada en la música urbana, pero no pienso casarme con un género en especial ya que me gusta la variedad”, aseguró la cantante.

Vero Luna tiene 23 años, estudia ingeniería forestal y vida silvestre. Su pasión por la naturaleza la combina con su amor por la música. (Sebas Avendaño)

Vero Luna ha caminado con paso seguro por la escena nacional y se inspira en otras artistas ticas para seguir sus ejemplos. “Kumary Sawyers, Debi Nova, Fátima Pinto, Made y Lioness me inspiran mucho, las admiro muchísimo por su talento y dedicación a la música”, concluyó Vero.

Entre sus planes a futuro destacan la colaboración con otros cantantes ticos y más adelante aspira a poder cantar junto a representantes de la música internacional.