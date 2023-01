Ella es la artista detrás del dibujo de Shakira en la sesión 53 de Bizarrap: así lo hizo

Con la BZRP Music Session #53, de la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap, el internet dio un vuelco total. Récords por todas partes, memes, campañas publicitarias y más: aquella canción dedicada a Gerard Piqué se convirtió en uno de los temas más hablados en enero del 2023.

Aun así, parte del éxito de la canción se debe a las personas que estuvieron detrás del videoclip publicado el pasado 11 de enero en el canal del DJ. Desde editores hasta productores de video, el equipo de Bizarrap es mucho más que un micrófono y una consola.

Es por ello que hoy le contaremos sobre el proceso y la persona que estuvo encargada de una de las partes que más llamó la atención en el video: el dibujo en blanco y negro de Shakira que a más de uno le recordó la canción Take On Me, de la banda musical noruega A-ha.

Julia Conde: la artista detrás del video de Bizarrap Copiado!

Julia Conde es animadora y directora audiovisual. Con tan solo 23 años, la joven argentina es una de las creativas más prometedoras de la industria musical, pues ha trabajado en videoclips como el de Dejame Tranki, de Lit Killah y Khea.

En estos participó en la planeación, producción y edición de los videos, así como dejó huella en varios proyectos con su trabajo de stop motion.

Esto se puede ver reflejado precisamente en la BZRP Music Session #53, en el cual participó haciendo el dibujo de Shakira. Así lo reveló a través de sus redes sociales, en las que publicó varios videos mostrando el detrás de cámaras de la animación.

Ahí se puede ver como recorta cada dibujo y comienza a pasarlos en lo que parece ser un croma verde. Luego, con la ayuda de un programa de edición de video, las ilustraciones plasmadas en papel cobran vida, materializando uno de los momentos más icónicos del videoclip.

Cuadro por cuadro, la ilustradora y su equipo se encargaron de asegurar que las piezas encajaran con los movimientos de la artista durante 18 segundos, tiempo de duración de la animación. El trino rápidamente explotó en redes sociales, varios usuarios admiraron el trabajo de la artista. Incluso el mismo Bizarrap elogió a joven. “Qué crack que sos”, comentó en la publicación en la que revela cómo hizo la animación.

Dejo por acá el making of de la anim de la bzrp #53 completo pic.twitter.com/RFCS97AYiy — Julita (@julitaconde) January 15, 2023

