El artista se mostró muy afectado por no poder llevar a cabo su primer espectáculo en suelo costarricense. La propia noche del sábado salió al escenario para explicarle lo que sucedió al público que asistió al evento. "Es uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Me siento muy triste. Sufrí una caída que afectó mi hombro y no puedo levantar mi brazo. No puedo tomar el arco del violín. Nunca me había enfrentado a algo así”, explicó el libanés.