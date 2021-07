El sueño salió de La Habana para el mundo

Desde muy niña, Gloria Estefan se vio obligada a abandonar la tierra que la vio nacer, y a la que sueña con volver y llevar su música.

Nacida en 1957, con el nombre de Gloria Fajardo, tan solo dos años después se trasladó para Miami, ya que su padre trabajaba para el presidente Fulgencio Batista, derrocado por Fidel Castro.

Una vez en Miami, en 1975, junto con una prima, hace una audición para el grupo Miami Latin Boys, que se dedicaba a tocar en bodas y entre cuyos integrantes estaba Emilio Estefan.

Tras su aceptación, el grupo fue rebautizado como Miami Sound Machine, pero los cambios también llegarían a su vida personal, ya que Emilio y ella se enamoraron y, cuatro años después, se casaron y permanecen juntos hasta el día hoy.

Tienen dos hijos: Nayib y Emily Marie, a quienes les han dado una educación musical y han colaborado en varios de sus proyectos discográficos.

Una sombra. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida de la intérprete.

Justo en uno de los mejores momentos de su carrera, y en medio de una exitosa gira por Estados Unidos, el bus en el que viajaba con su banda se accidentó y le causó graves heridas en su espina dorsal e incluso por un momento se temió que no volviera a caminar.

Demostrando una gran fortaleza, la vocalista recibió tratamientos y terapia física y un año después del trágico evento, estaba de vuelta con un álbum que reflejaba la lucha que había enfrentado y la victoria que se había anotado.

El álbum llevaba por nombre Into the Light y alcanzó el puesto número cinco, la más alta de su carrera, en su primera semana en el mercado y como clara evidencia de que el público estaba a su lado.

De igual forma, el primer sencillo Coming Out of the Dark y su versión en español Desde la oscuridad , llegaría al primer lugar en países como Estados Unidos y Canadá.

Según su sello Universal Music, a la fecha Gloria Estefan ha vendido más de 90 millones de copias de sus discos, lo cual la coloca como una de las artistas de origen latino más exitosa de todos los tiempos.

En 1993 hizo un tributo a sus orígenes con el álbum Mi tierra , que le significó el premio Grammy al mejor álbum tropical, y con el que, además, le pudo cantar al mundo que el lugar en donde uno nació, es algo que nunca se olvida.