“Primero que todo quería que los músicos tuvieran caché, con eso me refiero a que fueran personas responsables, con calidad artística y un buen background en su trayectoria. Buena Calle es una banda muy seria y no me podía arriesgar a tener personas irresponsables, además de que lo principal en el grupo es que los egos altos quedan por fuera”, recordó el baterista sobre el origen de la banda.