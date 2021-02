Aquí va la explicación teórica que realizó para confirmar su teoría de que el reguetón original murió. El productor menciona que los puertorriqueños tomaron cinco bases instrumentales creadas en el Dancehall (Adjust Me Down, Hot this Year, Rich Girl, Bambam y Pounder) y que realizaron miles de combinaciones a partir de ellas, que le agregaron rapeo melódico y rapeo no melódico encima de esas combinaciones de sonido, como característica del reguetón.