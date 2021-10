El mítico escenario de la Quinta Vergara en Chile recibirá la final internacional de la Red Bull Batalla

El anfiteatro de la Quinta Vergara, en Viña del Mar, Chile, es uno de los más imponentes escenarios de la música del mundo.

En sus tablas grandes exponentes de la música internacional han domado al monstruo (como se le conoce al público de la Quinta durante el Festival Viña del Mar) o han sufrido con él y ahora el rap será el encargado de dominar la mítica tarima con la realización de la final internacional de la Red Bull Batalla que se llevará a cabo el 11 de diciembre.

Un total de 16 raperos del mundo se enfrentarán en la competencia para coronarse como el campeón internacional. Costa Rica será representada por el golfiteño P8, quien se adjudicó el cetro tico en la competencia final frente a SNK, en agosto.

En agosto, P8 se convirtió en el campeón costarricense de la Red Bull Batalla. El artista originario de Golfito es padre de un niño. (Red Bull)

Llegar a la Quinta Vergara y a la final internacional de las batallas representa para el artista nacional todo un reto que desde hace varios meses se está preparando para enfrentar.

“Apenas salió la noticia de que se me iba a dar la oportunidad de rapear en la Quinta Vergara no lo podía creer, quedé en shock. Creo que es uno de los escenarios más imponentes que ha tenido Red Bull batalla hasta la fecha, es un lugar muy respetado en todo el mundo, ahí han cantado leyendas y grandes personajes históricos musicales. Que se me dé la oportunidad de batallar ahí, demostrar mi talento y hacer ese escenario mío es una oportunidad única en la vida y a la que evidentemente le quiero sacar todo el jugo posible”, dijo P8 visiblemente emocionado al saber la sede de la competencia.

“He estado entrenando mucho, lo que he hecho desde el 2020 fue que empecé a tomar el freestyle con una mayor seriedad. Tengo rutinas de entrenamiento de dos o tres horas diarias, sin excepción rapeo, entreno algún tipo de capacidad como punchlines, puesta en escena y desenvolvimiento. Todos los días refuerzo los puntos que me parece que me faltan”, contó sobre su preparación.

[ ¡El rap tico tiene nuevo rey! P8 destronó a SNK y se dejó la corona de la Red Bull Batalla ]

P8 se unirá a los mejores raperos de hispanoamérica en diciembre. La Quinta Vergara recibirá a Rapder (México), Skone (España) y Aczino (México), Hammer (Uruguay), Skiper (México), Basek (Chile), Marithea (Colombia), Reverse (Estados Unidos), Stick (Perú), Gazir (España) y Éxodo Lirical (República Dominicana); todavía está pendiente definir los representantes de Argentina y Ecuador.

La Quinta Vergara se convertirá en el cypher de Red Bull Batalla bajo las medidas sanitarias que permiten las autoridades chilenas.

Los costarricenses podrán apoyar al tico y ver su presentación el día 11 de diciembre por Red Bull TV. El horario se dará a conocer en los próximos días en las redes sociales de @redbullbatalla y @redbullcr.