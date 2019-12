–No, yo había decidido dejar la música. No sabía qué iba a hacer, pero cuando empecé con Joan Manuel, supe que no volvería a la música. Yo soy autodidacta, no sabía leer música y sabía que para dar el escalón había que tener conocimiento. Tuve la suerte de trabajar 33 años con Paco de Lucía, un hombre que no leía ni una partitura, pero yo, desgraciadamente, no tenía el talento de Paco de Lucía (risas).