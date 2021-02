El sello característico visual del dúo (los cascos y trajes) llegó con el lanzamiento de su segundo disco titulado Discovery (2001) y con rotundos clásicos como Harder, Better, Faster, Stronger, One More Time y Face to Face. Publicaron dos discos más: Human After All (2005) y Random Access Memories (2013) producción de la que se desprende el sencillo Get Lucky que grabaron junto a Pharrell Williams y Nile Rodgers; la canción más importante de su carrera.