– Yo soy muy sincero con lo que escribo. Una de las cosas que me enseñó la vida en estos últimos años es que la gente se da cuenta muy rápido cuando escribes una canción por escribirla o que solo deseas que sea un éxito en la radio. Me pasó que cuando escribía canciones en las que me veía reflejado cuando las escuchaba, fueron cosas que pasaron por mi cabeza y el público siente que es real, porque fue algo que me pasó. Por eso, en un momento dado, decidí que no iba a dejar de hacer más nunca, el no cantar en algo en lo que no creo.