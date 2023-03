DJ Diplo encabeza el cartel del BPM Festival Costa Rica en su versión ‘Easter’

Con invitados de lujo como DJ Diplo, Jean Pierre, Jesse Calosso y Late Delivery, el BPM Festival -una de las fiestas de música electrónica más importantes del mundo- vuelve a Costa Rica.

En su edición ‘Easter’, el BPM Festival se realizará los días 6, 7 y 8 de abril en el Dream Catcher-The Jungle, ubicado en Tamarindo, Guanacaste.

El DJ Diplo ya se había presentado en Costa Rica. El artista ofreció un show en el festival Life in Color, en el 2015. Foto: Archivo.

El line up de artistas invitados tiene nombres como AJ Christou, Augusto Yepes, Ces Castro, Javee, Manolo, María Wabe, Miguelle, N.I.M, Rafa Barrios, Roca, Samu, Sweetbo, To.Mi Hash, Van Der Hansz, Vanjee y Will the Kreator.

“Regresar a Costa Rica nos emociona mucho, sabemos que nuestra comunidad nos espera y estamos trabajando en una producción donde se presentarán 16 reconocidos DJ’s ”, detalló la organización en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la producción, cada día del evento habrá cinco presentaciones de DJ.

Para información sobre las entradas debe de ingresar en el sitio web www.specialticket.net.