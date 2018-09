“Para mí fue una experiencia interesante aunque no era la primera vez que había cantado frente a un público grande, claro no ante tanta gente como en el estadio; pero justamente por no sobrevalorar, subí ahí a hacer mi trabajo de la misma manera que lo hubiera hecho para un público de 20 personas”, recordó Guadalupe sobre su presentación en la cual interpretó la mayoría de sus canciones originales, incluso algunas que no han sido grabadas.