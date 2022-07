Del ‘Gangnam Style’ a ‘Baby Shark’: estos son los videos del famoso ‘Billion Views Club’ de YouTube

Cuando el Gangnam Style irrumpió en Internet, el mundo se rindió a sus pies. La pegajosa coreografía y la melodía de su coro contagiaron a muchos y eso le valió marcar un hito en la historia: convertirse en el primer video en la plataforma YouTube en alcanzar los mil millones de visitas.

Desde su lanzamiento, el 15 de julio del 2012, la canción ha seguido siendo tendencia y actualmente supera los 4.47 mil millones de visitas (y contando). Su éxito fue tal que la plataforma creó el selecto Billion Views Club, una lista de obras que superaron la ansiada marca. Entre los artistas que destacan en este club se cuenta a Luis Fonsi y Daddy Yankee con su Despacito, pero también está Metallica con Nothing Else Matters.

[ Eh, sexy lady: A 10 años del ‘Gangnam Style’ y el inicio de la dominación global del K-pop ]

¿Quiere saber algunos datos curiosos del Billion Views Club? YouTube, en celebración de los 10 años del Gangnam Style,compartió algunos detalles del famoso club.

Por ejemplo, los artistas con más videos oficiales en el club son J Balvin y Justin Bieber, con 11 cada uno. Los siguen Ozuna con 10 y con ocho se ubican Rihanna, Nicki Minaj y Maluma. Definitivamente, el poder latino y la música urbana marcan pauta en Internet.

La lista de los videos que más rápido llegaron a las mil millones de visitas son Hello, de Adele (en solo 88 días); Shape of You, de Ed Sheeran (97 días); Despacito, de Fonsi y Yankee (97 días); y Mi gente, de J Balvin con Willy William (103 días).

'Baby Shark' comenzó como una canción de cuna hace más de dos décadas. Ahora es parte del selecto club de YouTube con clásicos como 'Nothing Else Matters' de Metallica.

Los videos más virales de todos los tiempos son Despacito, con 7.9 billones de visitas, Shape of You que cuenta con 5.7 billones y Nos vemos otra vez, de Wiz Khalifa, con 5.5 billones.

Otros detalles curiosos de la lista son las canciones que fueron estrenadas muchos años antes del Gangnam Style y que, gracias a YouTube, vivieron nuevos aires. Por ejemplo, Bohemian Rhapsody, de Queen (el video remasterizado), cuenta hasta el momento con más de 1.5 billones de clicks.

Sweet Child O’Mine, de Guns N’ Roses, también se une a la lista, así como Billie Jean, de Michael Jackson, o Girls Just Want to Have, de Cyndi Lauper.

No se puede dejar de lado el éxito viral de Baby Shark Dance, que acumula más de 10 billones de visitas, porque los niños también ven YouTube.

A continuación les presentamos algunos de esos videos, los cuales ocupan puestos de honor en el Billions Views Club: