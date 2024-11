De Mariah Carey a Michael Bublé, estos son los reyes de Spotify cada fin de año

No son Taylor Swift, ni tampoco Bad Bunny, pero en noviembre y diciembre dominan por mucho las preferencias musicales en Spotify y en múltiples plataformas musicales. Son algo así como los reyes de la Navidad.

Eso sí, a diferencia de la estrella pop y el astro del reguetón, estrellas como Mariah Carey, Michael Bublé y la mismísima Ariana Grande, no necesitan más que una o dos canciones para convertirse en los dueños de la plataforma cada fin de año.

Este es un repaso por algunos de esos artistas que, en medio de los regalos, las luces y los arbolitos, suean fuerte por todo lado.

Mariah Carey

El 29 de octubre de 1994, Mariah Carey consideró que era un buen momento para lanzar su propio villancico. Posiblemente, ni ella misma se imaginó que, tres décadas más tarde, sería considerada la reina de la Navidad.

All I Want for Christmas Is You es el tema por excelencia de la época, y las plataformas musicales como Spotify confirman que la canción simplemente no pasa de moda y desde noviembre tiene un lugar asegurado en el top de las canciones más escuchadas.

De acuerdo con New York Post, Mariah Carey gana al menos un centavo cada vez que se reproduce la canción. Es decir, “cuando la canción se repite en todo el mundo, esos centavos se acumulan”. Según el medio, en la Navidad de 2023, la canción se reprodujo 23,7 millones de veces en Spotify.

Mariah Carey ha recaudado más de $60 millones con 'All I Want for Christmas Is You'.

“Solo en streaming, Carey ha recaudado más de $60 millones con la canción, que ni siquiera incluye más dinero por ventas de álbumes, descargas, licencias y otros tipos de regalías”, revela New York Post.

En una entrevista con ABC, la cantante explicó que cuando hizo la canción solo pensaba en lo que más le atraía de esta época: “Estaba trabajando en este pequeño teclado Casio, escribiendo palabras y pensando: ‘¿Qué pienso en Navidad? ¿Qué amo? ¿Qué quiero? ¿Con qué sueño?’ Y así empezó todo”.

“Cuando lo escribí, mi objetivo era hacer algo atemporal para que no pareciera de los años 90”, dijo la cantante.

Su fórmula fue tan exitosa, que ahora no para de dar conciertos navideños y su tema es una sensación en las plataformas musicales, tal cual lo imaginó en algún momento.

Michael Bublé

En 2011, el cantante Michael Bublé lanzó la producción discográfica Christmas, que recopilaba una serie de villancicos en un solo álbum. Lo que el artista quizá nunca imaginó es que desde entonces entra al top 40 de la lista de álbumes Billboard 200 de todos los géneros y este 2024 no es la excepción.

De hecho, este 2024 este fue el primer álbum navideño que llega al top 40 del Billboard 200 y desde ya se estima que conforme avancen los días se posicione dentro del top 10... como todos los años.

Uno de los temas que incluye esta producción discográfica es It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas, por la que se estima que ha ganado aproximadamente $4 millones. Este es un tema de Dean Martin, el cual se estrenó originalmente en 1952.

Con su álbum 'Christmas', Michael Bublé entra todos los años al top 40 de la lista de álbumes Billboard 200 de todos los géneros. (Captura IG)

“Me siento afortunado, agradecido. Sabía hace diez años que estaba grabando un buen disco, pero nunca hubiera imaginado que, después de diez años, estaría hablando de ello y que seguiría siendo tan querido”, dijo en 2021 el artista, durante una entrevista con la Cadena 100 de España.

El disco también incluye otros éxitos navideños como Let It Snow, que también resultó ser otro los más sonados de su álbum.

Ariana Grande

La cantante estadounidense es amante de la Navidad y sus dos EP con villancicos lo confirman. Ariana Grande lanzó en el 2012 Christmas Kisses, y en 2015 presentó Christmas & Chill, con cuatro y cinco canciones, respectivamente.

Desde entonces, temas como Santa Tell Me la han llevado a ganar aproximadamente $4 millones. En el 2022, este tema alcanzó el puesto número 12 del Billboard Hot 100, ocho años después de su lanzamiento (en 2014).

Además, de sus dos EP navideños, Ariana también ha trabajado en varias colaboraciones musicales de la época, tales como Santa Baby, con su coprotagonista en Victorious, Liz Gillies; Oh Santa!, con Mariah Carey y Jennifer Hudson; y Santa Can’t You Hear Me, junto a Kelly Clarkson.

De hecho, Billboard cataloga a Grande como “la princesa de la Navidad”.

Ariana Grande lanzó dos EP's con villancicos, los cuales han resultado exitosos desde el 2012. (Captura IG)

Otros de sus temas navideños, bautizado como Last Christmas, se ha convertido en una tendencia en las redes sociales, al ser utilizado para diferentes videos colgados en Instagram o TikTok por diferentes usuarios.

Brenda Lee

Quizá Brenda Lee ya no estrene música como antes; sin embargo, es una de las monarcas navideñas en las plataformas musicales.

La cantante estadounidense, de 79 años, lanzó en 1958 Rockin’ Around the Christmas Tree, uno de los clásicos navideños por excelencia. De hecho, 65 años después de su estreno original, el tema encabezó en el 2023 el Billboard Hot 100 por primera vez, lo que la convirtió en la artista de mayor edad en encabezar la exclusiva lista.

De acuerdo con Lee, el tema tomó un nuevo aire en la década de 1990, cuando formó parte de la exitosa película Mi pobre angelito.

En el 2023, Brenda Lee estrenó un nuevo video musical de su tema 'Rockin' Around Christmas Tree'. (Captura IG)

“Ese es el catalizador que lo impulsó a llegar a ese punto. Ha sido una bendición”, dice Lee sobre la canción.

Cabe destacar que Lee tenía tan solo 13 años cuando grabó la canción.

Brenda Lee es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y la Música Country. E el 2023, para celebrar el éxito que ha tenido la canción en los últimos años, realizó un nuevo video musical, en el que se ven otras estrellas de la música country, como Tanya Tucker y Trisha Yearwood.

Bobby Helms

Jingle Bell Rock es uno de los clásicos navideños más famosos que existen hasta la fecha. El tema se ha grabado en múltiples ocasiones, pero fue Bobby Helms quien la estrenó originalmente en 1957.

Desde entonces, el tema ha estado sonando en las diferentes plataformas musicales, sobre todo cada noviembre y diciembre. De hecho, desde el 2019 se ha posicionado en el puesto número tres de Billboard.

Además, la canción apareció en la banda sonora de la película Jingle All the Way, de 1996, y esto le permitió regresar a las listas de sencillos country de Billboard a finales de ese año.

Si bien Bobby Helms tuvo una exitosa carrera musical, fue Jingle Bell Rocks su tema estrella, y casi 30 años después de su muerte sigue sonando con fuerza, siendo tendencia en redes sociales todos los años.