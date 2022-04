De ‘La copa de la vida’ a ‘Hayya Hayya’, la música juega en los mundiales de fútbol

La mañana de este viernes 1. ° de abril, previo a que comenzara el sorteo oficial del Mundial Catar 2022, la FIFA estrenó la primera de varias canciones que calentarán el ambiente futbolero con la música. Hayya Hayya (Better Together o Mejor juntos) es el primer sencillo de lo que será una banda sonora que engalanará con varios temas la cita futbolera.

Hayya Hayya es interpretada por el youtuber y cantante estadounidense Trinidad Cardona, el cantante y productor nigeriano Davido y la cantante catarí Aisha. Hayya Hayya tiene influencias de R&B y reggae. La canción refuerza esa relación que hay entre el deporte rey y la música, el lenguaje universal; una historia que se remonta a 1962 cuando Chile fue la sede del Mundial de Fútbol.

Ricky Martin, Jennifer López con Pitbull y Shakira han demostrado que el sabor latino reina en la música de los mundiales. (Archivo)

A continuación les contamos detalles de las canciones más populares que han acompañado a la fiesta futbolera a lo largo de los años.

La copa de la vida, el más grande éxito

Ricky Martin no juega fútbol, pero su nombre será recordado durante muchos años por los amantes del deporte rey gracias a que su voz interpretó una de las canciones más populares de los mundiales. La copa de la vida -tema oficial de Francia 98- recorrió el mundo, puso a bailar a millones de personas e inyectó en la afición eso que los jugadores deben de poner en cada partido: orgullo, pundonor, coraje, emoción, alegría y pasión.

Ese año Francia se coronó campeona tras vencer 3-0 a la potente Brasil y Ricky Martin alcanzó el éxito con un tema que no se ha querido bajar del podio desde hace más de 20 años. Es, indiscutiblemente, una de las piezas más queridas, reproducidas y cantadas de los mundiales de fútbol. ¿Habrá otra producción que logre desbancarla? Hasta el momento no ha sucedido a pesar del intento de muchos artistas por lograrlo. La competencia sigue en pie.

En Chile 1962 comenzó de manera extraoficial la fiebre por las canciones de las copas. La agrupación chilena Los Ramblers compuso un tema para apoyar a su selección nacional: El rock del mundial se considera la primera canción titular en las citas mundialistas.

Si nos remontamos a las últimas 15 copas (1962-2018), la lista de piezas tiene una gama de géneros e intérpretes que representan, por lo general, al país anfitrión. América y Europa han sido más protagonistas en los últimos tiempos, también figuran Asia y África con un campeonato cada uno en sus tierras; es por esta razón que las piezas nos resultan mucho más familiares al oído.

Además, si le sumamos el apogeo que los artistas latinoamericanos han tenido, podemos decir que a la música del fútbol la sentimos mucho más cercana al corazón.

Desde rock and roll, pasando por la samba, el pop, pasodoble, baladas o las marchas; la música y el fútbol han tenido una relación con altos y bajos, ya que no todos los temas de los campeonatos mundiales han sido populares entre la afición.

'Hayya Hayya' es la primera canción que se publica de la banda sonora del Mundial Catar 2022. (Twitter)

Si hacemos un repaso de los más sonados (primero estaría Ricky Martin, por supuesto), también destacarían las voces de Plácido Domingo (España 82), Shakira y David Bisbal (Sudáfrica 2010), Il Divo y Tony Braxton (Alemania 2006), Pitbull y Jennifer López (Brasil 2014), The Ramblers (Chile 62), Los Hermanos Zavala (México 70), Bob Sinclair (Alemania 2006) , DJ Avicii (Brasil 2014); hay otros menos populares como Maryla Rodowicz (Alemania 74), Stephanie Lawrence (México 86) o Youssou N’Dour & Axelle Red que, lamentablemente, se tuvieron que enfrentar a La copa de la vida en Francia’98.

Las canciones de los mundiales

Buena acogida

Con el rock and roll en pleno apogeo, la agrupación Los Ramblers grabaron el tema El rock del mundial para apoyar la selección chilena en el Mundial de 1962. La pieza también participó en Viña del Mar.

México 1970

Los hermanos Zavala fueron los encargados de interpretar el himno con ritmos mariachis y porras muy al estilo mexicano. La canción se tituló Fútbol México 70.

España 1982

España fue el país anfitrión y, por supuesto, la canción tenía que ser interpretada por uno de sus más grandes artistas: Plácido Domingo, con el pasodoble: El Mundial.

El verano italiano

Interpretada por Gianna Nannini y Edoardo Bennato, ambos italianos, la canción Un Estate Italiana fue el himno de la primera participación mundialista de Costa Rica, en 1990.

La tierra de la gloria

Obra de Daryl Hall y Sounds of Blackness, Gloryland destacó ese orgullo norteamericano desde todas sus aristas en la primera vez de Estados Unidos como sede del campeonato en 1994.

El hito de las canciones

El sabor latino conquistó no solo a Francia, en 1998, sino que al mundo entero que se rindió ante la gran interpretación de la pieza La copa de la vida, de Ricky Martin.

Clásico, R&B y pop

Para Alemania 2006 destacaron The Time of Our Lives (dueto entre Il Divo con Tony Braxton), así como Hips Don’t Lie, de Shakira y Love Generation, de Bob Sinclair.

Energía latina

La voz de la colombiana Shakira volvió a sonar en Sudáfrica 2010 con el éxito Waka Waka, otro de los temas favoritos del fútbol a nivel mundial.

La fuerza urbana y la samba

De nuevo Latinoamérica dice presente con We Are One, que cantaron Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte. El sabor latino, el urbano y la samba se combinaron para gozar en Brasil 2014.

Más urbano, más pop

Rusia 2018 se contagió del sabor latino. En esta ocasión Live It Up, la pieza oficial de la Copa del Mundo la cantaron Nicky Jam junto a Will Smith y la kosovar Era Istrefi.