“La canción la escribí en el año 2014 inspirado en el Salmo 16. En ese momento pasaron muchas cosas en mi vida y cuando leí ese pasaje Dios me recordó que me amaba, que iba a estar siempre conmigo, que tenía cosas preciosas para mí a pesar de cualquier situación; me recordó que la promesas que están en su palabra son verdaderas y que están listas para cumplirse en mi vida”, explicó Haury, quien es recordado por su participación en el programa Nace una estrella (edición del 2011), de Teletica.